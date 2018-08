27 Agosto 1943 – Racconti per ricordare

Apparecchiu ‘mericanu jetta bumbi e s’in da va s’in da vacia a la Marina e si vesta e Signurina

Rimane in questa filastrocca l’eco dei bombardamenti che 75 anni fa distrussero gran parte del centro storico di Catanzaro, rasero al suolo il Duomo, aprirono crateri nelle strade. In quei bombardamenti, di cui furono responsabili gli aerei anglo-americani, morirono centinaia di persone eppure oggi non ne resta memoria. Una filastrocca infantile, che nel ritmo e nelle parole persino gioiose non potrà mai restituire la drammaticità di quei momenti e i ricordi di qualche figlia, di qualche nipote che ha ascoltato le narrazioni dei padri, dei nonni e continua a narrare, perché senza memoria non c’è Storia.

È in questo modo, ascoltando, che Valerio De Nardo, del collettivo di narratori “Lou Palanca”, ha raccolto la testimonianza di Antonella Lobello e ha scritto il racconto “Cu sona ‘on mora mai”. La voce narrante è quella di Rachele Sgrò, morta di tifo, che narra del figlio Renato e del cognato Amedeo, delle bombe, degli sfollati, delle parole che non sono abbastanza per descrivere l’orrore, il dolore, la distruzione.

Il racconto fa parte della raccolta “La Valle delle Parole: racconti”. Gli scrittori sono quegli Autori erranti che hanno partecipato all’evento omonimo nell’estate 2016: Diego Baldassarre, Domenico Dara, Valerio De Nardo, Patrizia Fulciniti, Eliana Iorfida, Assunta Morrone, Teresa Murgida, Gianni Paone, Giulio Costa. Scrittori seduti ai tavolini dei bar di Vallefiorita ad ascoltare le storie della gente. Scrittori che hanno fatto proprie le storie narrate e le hanno trasformate in racconti che recano la cifra del loro stile letterario.

La raccolta, che contiene otto racconti e cinque poesie, è stata pubblicata da Bliber, il marchio editoriale dell’associazione “Terra di Mezzo”.

A partire dal mese di settembre, il libro verrà presentato nelle librerie e nelle scuole del territorio. Le lettrici volontarie della Biblioteca Errante parteciperanno alle presentazioni-spettacolo programmate.