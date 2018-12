44enne ucciso a coltellate, fermato il presunto responsabile

E’ stato fermato dai Carabinieri di Cirò Marina, M.V., 39 anni, perchè ritenuto l’autore dell’omicidio di Pasquale Carruccio, avvenuto lo scorso 10 dicembre. Carruccio é stato trovato mentre era riverso in strada da alcuni passanti, che hanno avvertito il 118.

Secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, Carruccio sarebbe stato raggiunto da alcune coltellate in varie parti del corpo sferrategli da una persona che si sta tentando adesso d’identificare. Il quarantaquattrenne é morto durante il trasporto nell’ospedale di Crotone.

Sul movente dell’omicidio i carabinieri non avevano escluso alcun ipotesi. Sul conto dell’uomo non risulta alcun precedente penale e, a detta dei compaesani, conduceva una vita tranquilla. L’uomo, dopo aver vissuto e lavorato a Perugia, era rientrato a Ciro’ Marina dove abitava con due sorelle. Lavorava saltuariamente come muratore o falegname.

I particolari dell’indagine che ha portato al fermo saranno resi noti in mattinata. Secondo quanto si é potuto apprendere da alcune anticipazioni, comunque, l’omicidio di Carruccio sarebbe da collegare ad un movente di natura passionale