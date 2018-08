A Caraffa la quarta edizione della Festa del Sole

L’associazione PENSIERO LIBERO rendo noto che, anche quest’anno organizzerà la 4a edizione della FESTA DEL SOLE. L’evento si svolgerà in Piazza Scanderberg nelle serate dell’11/12 Agosto.

L’11 Agosto si esibiranno in concerto la cover band ufficiale di EMMA & MODÀ (Libera i Romantici);

Il 12 Agosto, si terrà una COMMEDIA TEATRALE in “vernacolo” a cura della compagnia teatrale 88100 dal titolo “U COMPLEANNU d’a MAMMÀ” al termine della serata TOMBOLATA IN PIAZZA con ricco montepremi e contestualmente in piazza Comi, per i bambini saranno allestiti dei “GONFIABILI”.

Durante le 2 serata, gli stand enogastronomici allieteranno il palato di grandi e piccini con:

La IV edizione della “sagra del suino nero Calabrese”;

Lo Spezzatino;

Patatine e crêpes alla nutella;

Birra, vino locale e tanto altro per grandi e bambini.