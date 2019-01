A Catanzaro la seconda edizione del corso gratuito “Arte Bonsai”

L’Associazione Bonsai e Suiseki Perla dello Jonio OdV, ha come obiettivo principale la diffusione, senza scopo di lucro, di questa forma d’ arte ed è operativa sul territorio nazionale ed internazionale dal 1996, distinguendosi con diversi riconoscimenti in numerose manifestazioni.

Il Vice Presidente dell’ Associazione informa che sabato 26 gennaio inizierà la seconda edizione del corso “Arte Bonsai” con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro.

Spiega, inoltre, che il corso si articola in tre lezioni gratuite che si svolgeranno nelle seguenti date: 26 gennaio, 09 febbraio e 09 marzo dalle ore 15:30 alle 18:30 presso il Centro polivalente di via Fontana Vecchia a Catanzaro ed è rivolto anche a soggetti con disabilità.

Gallelli sottolinea l’importanza dell’evento per sensibilizzare i cittadini sul tema del rispetto del patrimonio naturalistico evocando il valore educativo ed artistico dell’arte bonsai.