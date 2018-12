A Catanzaro Lido la presentazione del libro “I Ragazzi della Fiumarella”

L’Associazione Ferrovie in Calabria, in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario di Catanzaro Lido, a grande richiesta ripropone la presentazione del libro “I Ragazzi della Fiumarella” di Giovanni Petronio, autore di un’opera a dir poco eroica di ricostruzione storica e sociale, dedicata alle 71 vittime del più grave deragliamento ferroviario italiano, avvenuto il 23 dicembre 1961 sulla linea (ai tempi gestita dalle Ferrovie Calabro Lucane) Cosenza – Catanzaro, alle porte del Capoluogo di Regione.

Vittime in gran parte giovanissime: la vita di un’intera generazione dei centri del Reventino, ed in particolare Decollatura, quasi interamente cancellata. Ma non può, e non deve essere cancellata dalla storia e dalla memoria collettiva di tutti noi. Il lavoro di Giovanni, oltre a condividere con l’Associazione Ferrovie in Calabria le attività mirate al rilancio ed allo sviluppo del trasporto su rotaia calabrese ed in particolare lungo le tratte a scartamento ridotto ex-FCL, oggi di Ferrovie della Calabria, ha avuto proprio questo scopo: non far dimenticare il sacrificio dei Ragazzi (e meno ragazzi) della Fiumarella.

Vi aspettiamo sabato 15 dicembre, dalle ore 17.00, presso la sede degli amici del Dlf Catanzaro (Catanzaro Lido, viale Crotone, a pochi passi dal passaggio a livello) che ringraziamo come sempre per la grande sensibilità relativamente alle iniziative legate alla storia, alla sensibilizzazione ed allo sviluppo del trasporto su rotaia calabrese.

Dalle ore 17.00 sarà inoltre possibile visitare, nel salone in cui si terrà la presentazione del libro, prevista per le ore 17.30, un’inedita mostra fotografica dedicata al tragico incidente del 23 dicembre 1961. Relazioneranno alla presentazione del libro due importanti personalità calabresi, l’Inviato Rai, giornalista e Presidente della Pro Loco Soverato Pietro Melia e l’ex sottosegretario ai trasporti e membro del Comitato SVIMEZ Pino Soriero .

Roberto Galati