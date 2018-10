A Chiaravalle Centrale l’incontro “Siamo Tutte Eva”

“Siamo Tutte Eva”, è la provocazione con cui prende il nome l’incontro organizzato dall’associazione culturale “Sulle note del Tempo” e che si terrà giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna dell’ IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle Centrale. L’intenzione del sodalizio, presieduto da Emanuela Neri, è quella di focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sui tanti episodi di violenza che ancora nel duemiladiciotto sono all’ordine del giorno.

La donna trattata come oggetto e considerata non allo stesso livello dell’uomo. Come se il genere femminile dovesse ancora espiare la “colpa di Eva” che disubbidì ai dettami di Dio raccogliendo la mela del peccato. Al fianco dell’associazione, l’Istituto d’Istruzione Superiore di Chiaravalle Centrale “Enzo Ferrari” che nella persona della dirigente Elisabetta Zaccone ha raccolto subito l’input e ha collaborato nell’organizzazione dell’evento. Si partirà dalle opere di Chiara Corio, artista e photoeditor milanese che da sempre mette al centro dei suoi lavori l’universo donna, e si affronterà il tema della violenza di genere attraverso punti di vista differenti di chi ogni giorno tocca con mano situazioni di disagio.

Interverranno, oltre alla dott.ssa Elisabetta Zaccone e alla dott.ssa Emanuela Neri, la dott.ssa Angelica Posca, infermiera domiciliare, la dott.ssa Renata Tropea, referente del “Progetto rosa in Pronto Soccorso, la dott.ssa Maria A. Sacco, vicepresidente nazionale “Avviso Pubblico Rete nazionale degli Enti Locali contro le Mafie”, la dott.ssa Elena Morano Cinque, coordinatrice della commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro, la dott.ssa Caterina Ermio, presidente nazionale Associazione Donne Medico Italiane e il Presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno. Concluderà l’incontro l’Assessore al Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione Calabria dott.ssa Angela Robbe. Il tutto moderato dalla giornalista Maria Rita Galati. All’incontro parteciperanno gli studenti dell’ IIS e sarà dedicato un ampio spazio ai loro interventi.