A fuoco abitazione, intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato questa mattina in una abitazione in via Dante Alighieri nel comune di Nocera Terinese.

Interessato dalle fiamme un appartamento, situato all’ultimo piano di uno stabile di proprietà dell’Aterp, attualmente occupato da una famiglia di nazionalità Marocchina.

Al momento dell’incendio, la cui origine è per cause accidentali, gli occupanti non erano in casa.

Danni nei locali cucina e vano letto dove le fiamme hanno distrutto parte dell’arredamento, suppellettili e materiale vario nonché annerimento delle pareti dovuto al fumo intenso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza dell’appartamento.

Tanta paura e numerose chiamate giunte in SO115.

Le famiglie residenti nello stabile, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, in via precauzionale si erano riversate in strada in zona sicura.

Al termine delle operazioni di spegnimento tutti sono rientrati nelle proprie abitazioni.