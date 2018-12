A Montauro arriva “La Notte del Borgo”

Edizione Zero, cosi hanno voluto i giovani organizzatori dell’associazione “La radice Sociale” che da quasi 10 anni si danno da fare per il loro borgo. Questa manifestazione sarà un contenitore di tutte le cose belle che ci sono da vedere e degustare a Montauro. Musica dal vivo, gastronomia e artigianato, il tutto suddiviso nelle tre piazze principali, collegate da Corso Umberto I, nel centro storico di Montauro. Piazza Rossi Milano, dedicata all’artigianato, ospiterà doversi artigiani provenienti da tutta la calabria che esporranno le loro preziose creazioni.

La Gastronomia, in piazza Zanardelli, ospiterà la gastronomia locale con zeppole, calzoni, polpette di carne, baccalà e patate, panini con salsiccia, dolci tipici e crêpes e il vino novello. Sempre nella piazza dedicata alla gastronomia ci saranno i “Teleion Ensemble Sax” e le Zampogne, tradizionali suoni natalizi.

In Piazza San Pantaleone, con lo sfondo della bellissima Chiesa Matrice ci sarà il concerto del gruppo che sta riscuotendo tantissimo successo, i TarantaJonica. Vi aspettiamo a Montauro, sabato 22 dicembre, dalle ore 18.00 per l’edizione zero de “La Notte del Borgo”.