A Montepaone la Biennale del Bianco e Nero “PeacockMountain”

L’Occhio del Pavone, con il patrocinio del Comune di Montepaone,

presenta:

BIENNALE DEL BIANCO E NERO 2018

“PEACOCKMOUNTAIN”

GREGORIO RATTA’ – FOTOGRAFO

La biennale del bianco e nero fa parte del progetto denominato IMMAGINI\A volto alla ricerca, all’archiviazione, allo studio ed all’esposizione del patrimonio fotografico in bianco e nero del nostro territorio e della nostra gente che tra i suoi vari scopi ha anche quello di allestimento di una mostra a cadenza biennale nel centro storico di Montepaone.

La biennale torna quest’anno con la sua consueta cadenza, continuando a raccontare il novecento montepaonese, dedicando l’intero allestimento agli scatti più suggestivi realizzati dal fotografo Gregorio Rattà.

Montepaone (Peacokmountain) si affida agli occhi di chi non lo osserva quotidianamente e forse proprio per questo motivo riesce ad essere interpretato per quello che è.

La radiografia di un borgo contornato dalle sue vie, dai sui palazzi e chiese, popolato in ogni suo vicolo, vissuto pienamente durante le principali feste religiose.

Gregorio Rattà, consegna a questo paese un dono prezioso di immagini ed emozioni…

La mostra sarà allestita per l’occasione presso la sala convegni del Palazzo Pyrrò nel centro storico di Montepaone (CZ) e visitabile gratuitamente dal 4 al 19 Agosto con apertura serale dalle 21:30 alle 24:00 (visite fuori orario previo contatto al 3339209618).