A San Sostene il 1° Memorial “Ambra Corsinovi & Stefano Procopio”

La nostra associazione onlus “amici di ambra” si costituisce nel 2016 dopo la tragica scomparsa di nostra figlia Ambra per le complicanze di un tumore ovarico,il nostro impegno di sostenere economicamente e con acquisti/donazioni mirate famiglie e disabili con gravi patologie, di creare fondi da destinare alla ricerca.

Dopo varie donazioni in varie parti d’italia per complessivi 90 mila euro e oltre, il nostro impegno si concentra nel sostenere la ricerca, e per questo abbiamo istituito n 2 borse di studio a sostegno di medici e ricercatori in ambito oncologico.

La 1° borsa di studio chirurgo oncologica che è già stata consegnata a giugno 2018 e che né ha beneficiato una giovane che opera nell’ospedale di pisa.

La 1° borsa di studio medico oncologica verrà consegnata in autunno e che sarà accessibile da tutta italia il bando di concorso verrà pubblicato a settembre.

I giochi che si svolgeranno ad agosto 2018 e la Passeggiata Ludico Motoria che si svolgerà il 10 agosto 2018 in San Sostene superiore sarà il 1° memorial “Ambra Corsinovi & Stefano Procopio”

A ricordo di due giovani che hanno avuto la sfortuna di essere colpiti da questa malattia e per questo grazie alla Famiglia Procopio/Capano che hanno fortemente e gradito questa unione in questo Memorial.

Tutti i proventi di questi giorni di festa sono finalizzati a reperire fondi per questi progetti. Ringraziando quanti hanno aiutato e supportato l’associazione in questo percorso.