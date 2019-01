A Satriano e Soverato gazebo informativi della Lega Salvini Premier

La Lega Salvini Premier comunica che saranno allestiti dei Gazebo per divulgazione politica dedicata ai Primi sei mesi di governo con la seguente programmazione

Sabato 26/01

Comune di Satriano: dalle ore 10.00 alle ore 12.30

presso l’area comunale sita in Via Pietro Nenni , Quartiere Corvo in Marina di Satriano ( dietro Campo sportivo di Soverato)

Comune di Soverato: dalle ore 17.00 alle ore 20.00

in Piazza Maria Ausiliatrice

Domenica 27/01

Comune di Satriano : dalle ore 10.00 alle ore 12.30

presso il parcheggio, situato tra la Parrocchia Santa Maria della Pace e l’edificio scolastico , sito in Viale Europa ( Laganosa)

Un’occasione per iscritti e simpatizzanti di incontrarsi , e per chi, incuriosito e desideroso di approfondire i temi della Lega e il contenuto dei provvedimenti varati dal governo, volesse confrontarsi con noi.