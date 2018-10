A Sersale un convegno sulla figura e le potenzialità dell’assistente familiare

L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Sersale, ha organizzato per domani venerdì 12 ottobre, alle ore 16:00, nella Sala Consiliare del medesimo Comune, un convegno sul tema: “Assistente familiare: la professione del futuro”.

I lavori prevedono gli interventi del presidente del consiglio comunale del comune delle preserre, Carmine Capellupo a cui seguiranno i saluti istituzionali dell’assessore comunale alla sanità, Angela De Fazio e del Sindaco Salvatore Torchia. Gli interventi tecnici sono a cura del dr. Francesco La Russa, dirigente medico dell’ASP di Catanzaro, del sociologo Marco Pavone , il dirigente sociologo dell’ASP di Catanzaro, Franco Caccia, dell’autore del libro. Le conclusioni sono affidate all’on.le Baldo Esposito, vice presidente della Commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale della Calabria.

L’iniziativa scaturisce dalla consapevolezza dell’importanza di alimentare il confronto interistituzionale sulle strategie possibili per la valorizzazione delle figure professionali impegnate in un settore emergente. Un appuntamento importante da cui sarà possibile attingere concrete indicazioni ed utili suggerimenti per far crescere in Calabria un settore capace di migliorare la qualità della vita delle famiglie, rivitalizzare le comunità locali e creare qualificate opportunità di lavoro.

Il settore della cura a domicilio delle persone non autosufficienti rappresenta, dunque, un bacino dalle grandi potenzialità occupazionali. E’ questa una delle sfide contenute nel testo “Una buona pratica di cura della non autosufficienza”, scritto dal sociologo Franco Caccia, dirigente dell’ASP di Catanzaro e responsabile del progetto di cura Home Care Premium. Il testo come racconto di un’esperienza concreta, ricca di diverse azioni innovative per il territorio regionale, di cura a domicilio rivolta a oltre 500 famiglie con persone non autosufficienti residenti nei comuni del distretto di Catanzaro.

Nel libro, che verrà distribuito nel corso del convegno, trova spazio non solo una descrizione analitica delle fasi operative, ma anche una presentazione di strumenti, metodologie di lavoro, innovazioni apportate e risultati ottenuti. Alla luce dei dati riportati, in relazione alle dinamiche demografiche ed al consequenziale aumento del bisogno di cura di una popolazione tendenzialmente sempre più anziana, l’autore propone il potenziamento del sistema di offerta di servizi per le famiglie capace di assecondare il desiderio delle persone non autosufficienti di restare nella propria casa. Perno centrale di questo sistema di cura domiciliare è la figura dell’assistente familiare, sperimentata nel progetto realizzato nel distretto sociosanitario di Catanzaro, che dimostra come l’Assistente familiare sia una figura professionale dalle grosse potenzialità di crescita. Sersale è uno dei comuni dove è stato attuato con particolare successo il progetto HCP.