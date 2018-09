A Soverato doppio omaggio a Fellini di Armonie d’Arte

Ancora due importanti appuntamenti con Armonie d’Arte, domenica prossima 30 settembre a Soverato nell’ambito del cartellone OFF settembrino che sta animando ogni giorno il territorio, per valorizzare artisti calabresi giovani e meno giovani anche al fianco di compagini blasonate, e offrire così un lieve passaggio alla stagione autunnale: al Teatro Comunale della cittadina jonica, alle 19.00 e alle 21.00, due spettacoli particolari e diversi, ma entrambi dedicati ad uno degli artisti più amati e riconosciuti al mondo: quel genio di Federico Fellini.

Il primo, alle 19.00, sarà la pièce di danza “I Bislacchi. Omaggio a Fellini”, con una Compagnia italiana tra quelle di maggior rilievo e di respiro internazionale, Artemis Danza di Monica Casadei. Uno spettacolo visionario e veramente emozionante in cui i danzatori rievocano e reinventano immagini, scene e personaggi di alcuni film del grande maestro sulle celebri note di Nino Rota, indimenticato autore di tantissima musica da film come, solo per citarne qualcuno, Rocco e i suoi Fratelli, Il Gattopardo, Romeo e Giulietta, Il Padrino, La Grande Guerra, compositore per i più importanti registi del XX secolo quali Visconti, Monicelli, Lattuada, Coppola, Wertmuller, e soprattutto per Fellini, con un’amicizia ultra trentennale, in film memorabili quali La Dolce Vita, La Strada, 8 ½, Le notti di Cabiria, Amarcord tra molti altri, e i cui temi musicali appartengono ormai alla memoria di tutti. Uno spettacolo, insomma, di grande poesia, ma anche di energia e vigore, all’interno del quale la danza e il teatro si intrecciano per ricreare tutta la suggestione sognante del mondo felliniano; a distanza di anni dalla scomparsa del grande artista, ne è ancora intatto tutto il fascino della fantasia, dell’intelligenza e dell’umorismo: un’eredità straordinaria.

“I Bislacchi. Omaggio a Fellini” è un progetto di Monica Casadei che ne cura la regia, le luci e i costumi, in collaborazione con Fondazione Federico Fellini di Rimini, CID-Centro Internazionale Danza di Parma, ed è stato portato in tournée di successo in tutto il modo, dal Messico al Giappone, dal Brasile all’India, dalla Corea a Singapore, oltre che in Europa e nelle maggiori città italiane; e non si tratta di coreografie su una sequenza di immagini, ma di una vera e propria ripresa del filo d’ispirazione felliniana come un respiro che nel tempo è diventato universale: “La coreografia diventa una sorta di collante in grado di evocare le pellicole – ci dice Monica Casadei – e la mia danza non è mai astratta e fine a se stessa, ma è il linguaggio di un umanesimo denso e desideroso di esprimersi; così tutto tende ad una sorta di incantesimo, persino legato ad aspetti autobiografici; sono infatti romagnola – prosegue Casadei -, vicina di casa della nipote di Giulietta Masina che spesso ci portava al circo; e dunque questo spettacolo nasce anche dal mio bagaglio psicologico di ricordi e dal desiderio di portare nel mondo quegli italiani “bislacchi” ma pieni di brio, autentici e mirabolanti insieme, e i danzatori di Artemis riescono davvero a tradurre tutto questo attraverso un vitalismo persino acrobatico ma sempre legato ad una purezza onirica che diventa reale nel gesto coreutico audace, preciso, potente nei colori, infine commovente”.

D’altra parte la Compagnia è di quelle che sanno trasferire una vivacità contagiosa, attraverso una sapienza tecnica profonda ed un entusiasmo formidabile; inoltre, in linea con le intenzioni del cartellone per valorizzare il territorio, l’Artemis Danza, con appositi stage, coinvolgerà comparse delle scuole di danza locali.

Solo poco dopo, sempre domenica quindi, e sempre al Teatro Comunale di Soverato, alle 21.00, il secondo spettacolo, un altro Omaggio a Fellini, una Proiezione-Spettacolo molto particolare: “Heros, Il lungo Viaggio”, un film di 40 minuti circa; lo spettacolo appartiene all’universo spirituale di Federico Fellini e a quel suo straordinario talento, forse meno conosciuto ma altrettanto verace e vitale, che è poi vissuto ed ha nutrito le sue pellicole più celebri: i disegni animati del grande cineasta riminese raccolti nel film Il lungo viaggio, con la sceneggiatura e voce narrante di Tonino Guerra, sono così riproposti da Monica Casadei con gli interventi coreografici dei danzatori di Artemis Danza, che rievocano e reinventano alcune immagini, scene e personaggi da lui ‘ripresi’ con la matita, sull’onda dei brani musicali più suggestivi del film a firma di Nino Rota, un vero viaggio di amore e fantasia. Il film Il lungo viaggio, peraltro, è stato insignito nel 2006 a Roma della Targa del Presidente della Repubblica al Miglior Film sull’Arte Italiana al Festival di Palazzo Venezia; e la Fondazione Federico Fellini di Rimini ha concesso alla Compagnia Artemis Danza la riproduzione del film per la realizzazione dello spettacolo, già proposto in prestigiose manifestazioni internazionali come la 22 Feria Internacional del Libro (Guadalajara – Messico), Autunno in Giappone 2009 (Tokyo – Giappone), SIDance Festival (Seoul – Corea).

“Settembre con Armonie d’Arte – ci dice il direttore artistico del Festival e presidente della Fondazione omonima, Chiara Giordano – è stato un cartellone fittissimo che, nonostante il paragone infattibile con il cartellone estivo internazionale, abbiamo voluto creare per dare il senso di un pullulare di vivacità culturale e per creare una militanza artistica che nella quotidianità possa far diventare normale e consueta l’opportunità di esprimersi nella propria terra per gli artisti calabresi magari al fianco di altri di consolidata carriera, e offrire l’occasione di intrattenimento di qualità alla popolazione residente, e per questo in particolare ringrazio il Comune di Soverato per la gentile concessione del Patrocinio”.

Biglietto per I Bislacchi di euro 10 (con cui si potrà accedere anche allo spettacolo “Heros – Il lungo Viaggio”), e biglietto di euro 5 solo per Heros – Il lungo Viaggio”.