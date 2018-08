A Soverato la finale regionale di Miss Europe Continental

Tra le iniziative proposte per l’estate 2018, grande novità è rappresentata da “Miss Europe Continental”, il Concorso Internazionale di bellezza che rende omaggio al fascino femminile italiano ed europeo e alle culture delle diverse nazioni che in esso verranno rappresentate e che in Italia sta prendendo sempre più piede giungendo quest’anno alla sesta edizione. Le candidate provenienti da tutta la Calabria sono animate dalla voglia di emergere nella moda, nello spettacolo e nella televisione e verranno valutate su individualità espressiva, caparbietà ed ambizione, oltre che su bellezza personale e portamento. Avranno la possibilità di vincere premi, espressi anche in contratti di lavoro nel settore della bellezza, della Moda e del Cinema, oltre che titoli di prestigio.

Per la Regione Calabria, la realizzazione dell’evento è curata per la prima volta dall’Agenzia Mediatika Produzioni Tv, con mandato da parte della Eemporium Art & Fashion che ha affidato la Direzione artistica al veterano e ormai noto conduttore Domenico Milani, già presentatore per dieci anni del Concorso di Miss Italia in Calabria, oltre che per i ruoli avuti in programmi nazionali, come “Uno Mattina” su RAI 1 e “Fattore Umano” su Italia 1 e Reti Mediaset. Dopo la fase preliminare dei mesi di luglio e agosto dedicata ai casting-selezione, l’evento giungerà al suo culmine con il “Gran Finale Regionale” che si terrà giorno 1 settembre, alle ore 21.00, a Soverato.

In tale occasione, si punterà anche alla valorizzazione della “diversità”, quale “vero elemento universale di bellezza e di forza”. Saranno ospiti d’eccezione Cataldo Calabretta, nome e volto conosciuto dal pubblico per numerose partecipazioni a programmi RAI e oggi inviato speciale di “Gran Tour d’Italia” su RETE 4; giovani talenti canori come Helèna, che vede nel suo percorso artistico la partecipazione a X-Factor, e Raffaele Renda, reduce dal successo riscosso a Sanremo Young classificandosi al secondo posto; il Maestro Scultore Giuseppe Fata, di cui si ammireranno le creazioni esibite in passerella.

Anche la giuria sarà composta da ospiti di grande spessore, quali, oltre ai già citati Calabretta e Fata, Michele Affidato (Maestro orafo), un rappresentante della testata on-line CatanzaroInforma, Azzurra Di Lorenzo (Fashion Designer), il Dott. Mario Candido, la Prof.ssa Savina Moniaci (docente e vice Dirigente scolastica presso l’Istituto Tecnico Malafarina di Soverato), la Dott.ssa Teresa Ruberto (Manager e Responsabile del personale per gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone), Don Roberto Corapi (Parroco di Stalettì), la Dott.ssa Giuseppina Ranieri (Sociologa), Emilio Battaglia (Hair Stilist) e Franco Teti (Editore Radio Valentina). Saranno di grande effetto gli standard nazionali in fatto di attrezzature scenografiche e logistiche utilizzate per l’occasione. Il tutto sarà “immortalato” dalla maestria del fotografo ufficiale Johnny Fusca.