A Soverato la finale regionale di Miss In4missima

Tutto pronto a Soverato, dove Martedì sera, 21 agosto dalle 21 e 30 in poi, nel anfiteatro del lungomare si terrà la finale regionale di Miss In4missima. Miss informissima è un concorso nazionale che dice no all’anoressia e no alla violenza sulle donne.

Nasce nel 2010 ed è un concorso giovane che si è voluto differenziare da altri concorsi per il suo contenuto sociale a testimonianza del grave problema dell’anoressia.

E appunto della violenza sulle donne il concorso è nato in Puglia e patrocinata a titolo gratuito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri del dipartimento della salute ed è un concorso che punta a diventare una vetrina ad aspiranti Miss promuovendo però modelli estetici che vanno contro la taglia 38.