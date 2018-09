A Soverato serve una “cultura turistica” vera

Parliamone! E sono d’accordissimo in ogni aspetto e punto citato. L’offerta genera domanda…e non il contrario come qualche “esperto trentennale nel settore turismo” afferma!

I turisti non si aspettano! I turisti, quelli veri, si invitano, si incentivano, si invogliano.

Se poi parliamo di bagnanti, il discorso cambia! Quello ci sono da giugno a settembre, i quali generano 0 (zero) economia o quasi e solo per qualcuno.

Bagnanti=flusso

Turisti=Turismo

Si iniziasse già da ora a programmare la prossima estate.

Percorsi enogastronomici, visite culturali e paesaggistiche delle nostre eccellenze calabresi, collaborazioni con il privato, promuovere Soverato a livello internazionale già da ora per la prossima stagione.

Innovazioni strutturali e nuove iniziative valide e invitanti, capaci da attrarre qualsiasi forma di turismo.

Ammodernamenti delle infrastrutture.

Adeguamento dei prezzi in rapporto alla qualità/servizio offerto!

Concretezza, e non falsa propaganda da “turista per un giorno”!

Penso che la soluzione sia da ricercare in aggiornamenti da parte degli operatori turistici.

Viaggiassero un po’, andassero a prendere spunti dai loro colleghi di successo, ne facessero una “cultura turistica” vera.

Tutto ruota intorno alla mentalità vecchio stile. Fino a quando essa la farà da padrone, Soverato resterà sempre una vecchia località turistica non al passo dei tempi moderni!

Fino a quando il turista viene considerato un intruso/peso e non un ospite, Soverato non farà altro che vivacchiare di bagnanti (flusso) locale.

E che non mi si dica il contrario. A chi non è mai successo di sentire la solita frase fatta “per fortuna mo si nda vannu tutti é stacimu mpaci”? Almeno una volta nella vita ognuno di noi ha sentito questa frase!

Turista=ospite=cliente=profitto per le aziende turistiche.

Come portare il turista a Soverato?

Offrire servizi validi a prezzi ragionevoli, generare offerta!

Quando un turista deve organizzare le vacanze, quali sono gli aspetti che vengono tenuti in considerazione?

Qualità e presenza dei servizi, prezzo e località.

Soverato sicuramente non ha nulla da invidiare, paesaggisticamente parlando, alle località turistiche che contano!

Ma i servizi? Assenti.

Prezzi? Esagerati!

Quindi, c’è da tanto da lavorare!

Ma tutto e possibile se vi è la volontà e la capacità!!

E questo è l’aspetto preoccupante!

Giuseppe Colobraro

ARTICOLO CORRELATO

Settembre, turisti, bagnanti, flusso