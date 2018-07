A Squillace la salute vien mangiando

Ogni venerdì pomeriggio si sperimenta un mercato con produttori agricoli ed artigianali del territorio locale.

La salute passa anche da come e cosa si mangia. Ecco che una delle prime iniziative promosse dall’amministrazione comunale di Squillace , da poche settimane inserita nella rete nazionale dei borghi della salute, riguarda la sperimentazione di “CIBO VICINO, al mercato del contadino”.

Si tratta di un mercato di prodotti ortofrutticoli che si tiene ogni venerdì dalle ore 17,30 fino alle ore 20,00 in piazza A. Moro a Squillace Lido. Con questa iniziativa – ha precisato l’assessore alla programmazione ed ideatore dell’evento, il sociologo Franco Caccia, apriamo uno spazio per la conoscenza, la diffusione ed il consuno di prodotti genuini frutto di produzioni provenienti dal nostro territorio .

L’avvento della grande distribuzione- ha puntualizzato Caccia- nel corso degli anni ha pesantemente condizionato stili ed abitudini alimentari delle popolazioni, ma ha altresì penalizzato i piccoli produttori, impossibilitati a reggere il peso di una concorrenza impari. Tornare a gustare i sapori genuini dei frutti dell’orto , con frutta, verdura e cereali di stagione, è sicuramente cosa utile per chi consuma questi prodotti ma è anche un’opportunità per chi questi prodotti li produce e non sempre trova il modo di venderli. Senza trascurare- conclude l’assessore Franco Caccia, che questi mercati di quartiere hanno l’indubbio merito di stimolare e valorizzare le relazioni tra le persone , soprattutto tra le persone anziane.

Oltre alle bontà per il palato il mercato squillacese offre anche bellezze artiginali legate al mondo dell’agricoltura, come il caso di oggetti e contenitori in vimini realizzati sul posto. Lo slogan coniato per la promozione dell’evento è quanto mai significativo: “Niente additivi e conservanti, solo bontà per tutti i partecipanti!”

Appuntamento con la genuinità e la creatività ogni venerdì pomeriggio in Piazza A. Moro a Squillace Lido .