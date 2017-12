A Squillace luminarie e presepi di qualità

L’amministrazione comunale ha puntato alla valorizzazione della creatività artistica con un originale allestimento luminoso di corso G. Pepe e con una partecipata mostra di presepi artigianali provenienti da diversi comuni del comprensorio .

Doveva essere una programmazione natalizia all’insegna delle novità e così è stato. L’amministrazione comunale di Squillace, attraverso l’azione degli assessori Franco Caccia ( Programmazione) e Giusy Cicciarello ( Turismo), ha fatto in modo di raggiungere i risultati attesi. Fin dal mese di novembre, sono stati promossi incontri con le locali associazioni per condividere nuove idee ed attività con cui animare il periodo di festa e stimolare il senso appartenenza alla comunità, tra tradizione e innovazione. Una delle novità sperimentate in questo periodo riguarda l’allestimento delle luminarie.

Dai primi giorni del mese di dicembre, tutto il corso Guglielmo Pepe è stato allestito con originali luminarie che valorizzano le bellezze del borgo. Un cielo di sfavillanti luci colore blu, lungo oltre 400 metri, crea un clima particolarmente suggestivo tra le vie più antiche di Squillace in cui fanno bella mostra di sé palazzi storici e botteghe artigianali. Unanimi i consensi per la piacevole novità tra la popolazione locale e tra quanti, anche attraverso i social, hanno potuto condividere il nuovo allestimento luminoso . In linea con il nuovo progetto, in Piazza Duomo , sono state collocate due installazioni artistiche, realizzate in collaborazione con le associazioni Aggregazioni e Priso, quest’ultima , resa possibile anche dalla creatività dell’artigiano Nicola Aiello . Nei giorni scorsi l’arrivo di Babbo Natale ha allietato i più piccoli .

Nel popoloso quartiere marinaro le iniziative sono state promosse dall’associazione la Rete mentre nel centro storico ci hanno pensato le associazioni Aggregazioni e Carnevale squillacese a far arrivare sonore slitte con gruppi diversi babbo Natale pronti a fare dono di dolci e giocattoli. Le iniziative dell’amministrazione comunale proseguono con una mostra di presepi artistici allestita presso locali comunali siti nei pressi di piazza Duomo. Sono ben 20 i presepi realizzati da appassionati, scuole del territorio, associazioni e cooperative. Fra le opere in mostra anche i lavori realizzati dai detenuti dell’ istituto minorile di Catanzaro e del carcere di Siano. La mostra ha accesso gratuito ed osserverà i seguenti orari: 27-28-29-30 dicembre, nel mese di gennaio 2018 i giorni sono : 3 2-3-4-5-per concludersi ili giorno della Befana .

L’orario di apertura è dalle 16,00 alle 19,30. Un ricco programma quello promosso dall’amministrazione comunale che, pur in un periodo difficile, grazie alla costruttiva collaborazione di associazioni e singoli cittadini, offre costruttivi momenti di riflessione e di aggregazione per vivere in maniera partecipata uno dei periodi più significativi dell’intero anno.