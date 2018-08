A Squillace si inaugura il lungomare del benessere e della creatività

Camminare e fare sport sul lungomare di Squillace è diventata un’esperienza multisensoriale capace di generare energie positive.

Stimolare emozioni e sensazioni di benessere, è stato questo l’obiettivo che ha inteso perseguire l’amministrazione comunale di Squillace nell’azione di messa in sicurezza e di abbellimento del lungomare.

L’avvio del piano è stato stimolato dall’assegnazione al comune di Squillace, nel mese di aprile u.s. , della Bandiera Verde (riconoscimento attribuito dalle società pediatriche nazionali), per la qualità delle acque e per la sicurezza della vacanza dei bambini e delle famiglie. Il Comune per la realizzazione degli interventi ha utilizzato anche lo strumento del baratto amministrativo che ha permesso di valorizzare delle competenze locali e creare delle reciproche economie con i cittadini coinvolti. Sono stati effettuati una serie di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del lungomare che hanno permesso di migliorare e qualificare un bene su cui i segni dell’incuria testimoniavano l’assenza di interventi di manutenzione da diversi decenni.

Tra gli interventi realizzati si segnalano: sostituzione ed adeguamento della pavimentazione; recupero delle fioriere ; creazione scivoli per l’accesso al lungomare anche da parte di persone con mobilità limitata; messa in posa di una passarella a mare realizzata in materiale ecocompatibile; riverniciatura multicolore delle ringhiere; installazione di creazioni artistiche realizzate in ceramica squillacese da studenti del liceo artistico Maiorana di Squillace e da Nicola Aiello maestro artigiano titolare della bottega “la Terracotta”, ubicata nel borgo antico. Per ammirare il lungomare rinnovato, l’amministrazione comunale ha programmato per sabato 18 agosto alle ore 18,00 , “la CAMMINATA DEL BENESSERE”.

Un’occasione da non perdere per fare una sana attività motoria e per tuffarsi in un percorso sensoriale caratterizzato da bellezze, suoni e profumi della natura a cui si associano colori ed installazioni artistiche. Il lungomare di Squillace, ha dichiarato con soddisfazione l’assessore alla Programmazione, il sociologo Franco Caccia, in questa nuova veste si presenta a pieno titolo come luogo generatore di benessere e di energia positiva, dove poter rinforzare i muscoli e stimolare la mente. All’iniziativa dell’amministrazione comunale hanno aderito anche le società sportive che utilizzano il lungomare di Squillace come spazio privilegiato per gli allenamenti dei loro corridori: Hobby Marathon; Fiamma atletica; Atletica Zarapoti e Run for di Catanzaro; Crisal di Soverato.