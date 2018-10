Air Dolomiti: 500 nuove assunzioni

Air Dolomiti, compagnia aerea italiana low cost controllata da Lufthansa e con base operativa a Verona, inizia la propria attività nel 1991 nel segmento trasporto aereo interregionale. La compagnia ora è attiva con voli verso la Germania, infatti collega Venezia, Torino, Bologna, Firenze e Bari con Francoforte e Monaco di Baviera attraverso circa 450 collegamenti a settimana.

Air Dolomiti, che ad oggi conta circa 600 dipendenti, in seguito ad un nuovo piano industriale investirà circa 100 milioni di euro per creare nuove rotte, attivare nuovi aerei e assumere nuovo personale, in tutto 500 figure tra le quali: assistenti di volo, impiegati, tecnici e piloti.

Al momento, sul sito della Compagnia sono già presenti alcuni annunci di lavoro che riguardano la ricerca di figure in possesso anche del solo diploma, … continua a leggere