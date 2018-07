AirAsia, neonato morto trovato nel water dell’aereo

Scoperta choc sul volo di linea. Un neonato è stato trovato senza vita in un water nella toilette di un aereo della compagnia AirAsia durante i preparativi per l’atterraggio all’aeroporto di Nuova Delhi. Secondo le prime informazioni sugli esami effettuati in sede di sopralluogo dal medico-legale incaricato dell’ autopsia, il bambino era nato a bordo dell’aereo.

Sull’aereo, proveniente dalla città di Guwahati, viaggiavano diverse donne che sono state fermate dalla polizia aeroportuale. Inutile pensare infatti di passarla liscia in posti come aeroporti e ancor peggio all’interno di un aeromobile.

Tutti vengono registrati quando si oltrepassa la famosa linea degli imbarchi, alcuni aeroporti. Insomma, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è davvero da sciocchi pensare che nel 2018 si possa passare inosservati lasciando un feto senza vita all’interno di aereo. L’infanticidio è un delitto che ci provoca forti emozioni per la sua crudeltà e per la sua apparente mancanza di senso.