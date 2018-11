Al Room 21 di Soverato arrivano celebri artisti della scena jazz

Primo appuntamento venerdì 16 Novembre ore 21:30 con Daniele Comoglio & Paolo Viscardi Jazz Trio

La musica Jazz torna ad essere protagonista con un cartellone unico che vedrà musicisti di fama nazionale sul “palco” del Room 21 Speakeasy, cocktail bar dall’atmosfera raffinata e ricercata situato nel cuore di Soverato.

Si comincia il prossimo venerdì 16 Novembre con il Jazz Trio capitanato da Paolo Viscardi (chitarra), con Domenico Ettore (contrabbasso) e Pino Giancotti (batteria) assieme ad un nome di punta del panorama musicale italiano: Daniele Comoglio, sassofonista raffinato tra i più versatili e virtuosi che annovera, nella sua lunga carriera, anche un tour con Adriano Celentano.

Daniele Comoglio ha accompagnato dal vivo e suonato in studio per diversi artisti italiani, sia in ambito jazz che rock, ed è insegnante presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. All’attività di insegnante ha affiancato quella di session man in studio, con varie prestazioni dal vivo, collaborando con i più svariati artisti: Renato Zero, Jovanotti, Raf, Fabio Concato, Elio e le Storie Tese, Billy Preston con i Novecento, Demo Morselli, Daniele Silvestri, Adriano Celentano, Luca Jurman.

L’evento del 16 novembre è solo un primo appuntamento di una fitta programmazione di concerti di alta qualità selezionati dal direttore artistico Paolo Viscardi che renderanno il Room 21 una delle mete preferite per appassionati e ‘profani’.

Altro appuntamento da non perdere è quello di venerdì 14 Dicembre quando al Jazz Trio di Paolo Viscardi si affiancherà il chitarrista Jazz di fama nazionale Luciano Zadro. Docente prestigioso e prezioso turnista, Zadro può vantare collaborazioni con numerosi grandi jazzisti: Tullio De Piscopo, Massimo Moriconi, Alberto Buzzi, Stefano Bagnoli, Laura Fedele, Ellade Bandini e Danilo Rea.

Paolo Viscardi ha collaborato con musicisti di fama internazionale come Baba Sissoko, Ennio Morricone, Mariella Nava, Salvatore Russo, Lighea, Gatto Panceri ed altri. È impegnato con il suo progetto di musica gypsy jazz nello stile di Django Reinhardt e come insegnante di Chitarra presso l’accademia musicale “Groove Music Academy” e presso l’”Istituto Superiore di Studi Musicali Tchaikovsky” di Nocera Terinese.

Non resta quindi che ascoltare i più celebri artisti della scena jazz e non solo che regaleranno la loro musica a chi li ascolterà sorseggiando cocktail originali, distillati, vini e birre di assoluta qualità accompagnati da succulenti piatti frutto di una continua ricerca e selezione di prodotti. I concerti si svolgeranno alle 21:30 al Room 21 Speakeasy in Via Santa Maria, 4 a Soverato, l’ingresso è gratuito, vivamente consigliata la prenotazione.