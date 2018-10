Al “Siciliani” di Catanzaro è attiva Google Suite for Education

Dopo un’implementazione graduale messa in atto durante gli ultimi due anni scolastici, presso il Liceo Scientifico “L. Siciliani” di Catanzaro è oggi pienamente in funzione Google Suite for Education, una soluzione integrata per la comunicazione e la collaborazione che l’azienda di Mountain View offre agli istituti scolastici che ne vogliano sperimentare l’utilità e la versatilità, a cominciare dallo spazio di archiviazione illimitato e accessibile da un qualsiasi dispositivo connesso al web. Google Suite for Education fornisce infatti una serie incredibile di servizi che permettono di interagire tramite browser o app su smartphone per poter gestire la propria classe, collaborare ovunque ci si trovi, gestire e organizzare tutte le proprie attività e comunicare in modo semplice, veloce e sicuro.

Dopo i monitoraggi rivolti a docenti e alunni, diversi “MiniLab” di formazione interna e i formali passaggi in Collegio Docenti, il piano triennale per l’Innovazione Digitale al “Siciliani” entra in una nuova fase, grazie all’impegno del Team d’Istituto composto dai proff. Nicola Chiriano (Animatore Digitale), Anna Alfieri, Raoul Elia e Francesca Ferraro.

Tutti i docenti sono stati dotati di account G Mail “personalizzati” col dominio liceosiciliani.it; sui PC di tutte le classi sono state create cartelle condivise, una per ciascuna disciplina, in cui i docenti possono salvare le lezioni svolte alla LIM o caricare materiale di approfondimento; grazie a G Drive, tali cartelle vengono sincronizzate online per permettere agli alunni assenti (o distratti) in classe di poter rivedere da casa le lezioni. Infine, attraverso la piattaforma G Classroom, la didattica viene “capovolta” ed estesa oltre le mura e le ore scolastiche: a diversi livelli di coinvolgimento, docenti e alunni hanno così la possibilità non solo di non perdere nulla di ciò che viene fatto in classe, ma di continuare ad interagire online con occasioni di approfondimento, ricerca, verifica. Non è secondario sottolineare come la versione “digitale” delle classi consenta di usufruire della versatilità del web e quindi di gestire contenuti multimediali di vario tipo: documenti condivisi, audio e video da postare o scaricare, compiti o sondaggi online. Obiettivo di questo percorso è permettere agli studenti di poter sviluppare e irrobustire le loro Competenze Digitali, necessarie e basilari per diventare attivi e sempre più consapevoli cittadini del XXI secolo.

L’attivazione dei servizi G Suite prosegue attualmente con la sperimentazione di un G Calendar (agenda) d’Istituto, accessibile dal sito ufficiale www.liceosiciliani.it, e con la digitalizzazione dei servizi della Segreteria del Liceo, che a breve potrà sfruttare le facilitazioni al proprio lavoro permesse dal web.

In questa implementazione, nulla è lasciato al caso e numerosi sono stati gli interventi formativi messi in atto per permettere agli utilizzatori di sfruttare a pieno le potenzialità di G Suite, anche in autoformazione grazie al Centro Didattico G Suite. I primi risultati e le potenzialità dei servizi offerti sono così allettanti che altre scuole della città stanno già chiedendo di poter replicare l’esperienza.