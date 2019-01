Al Teatro Comunale di Catanzaro lo spettacolo “Non si butta via niente”

Dopo i successi in TV, Marco Falaguasta è ospite nella rassegna Vacantiandu al Teatro Comunale di Catanzaro con lo spettacolo “Non si butta via niente”

Sabato 19 gennaio 2019, ore 20.45, al Teatro Comunale di Catanzaro quarto appuntamento con la rassegna teatrale Vacantiandu, direzione artistica di Diego Ruiz, Nico Morelli e direzione amministrativa di Walter Vasta. Promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme, Vacantiandu è uno dei progetti culturali con validità triennale finanziati dalla Regione Calabria con fondi PAC.

In scena, dopo i successi sul piccolo schermo come protagonista di fiction e di film TV, l’attore, autore e regista Marco Falaguasta con lo spettacolo Non si butta via niente di cui è anche coautore insieme a Giulia Ricciardi e Alessandro Mancini per la regia di Tiziana Foschi.

Un monologo fresco, vivo, pulsante di energia e comicità sui rifiuti, uno dei temi più attuali della nostra società votata all’idolatria del consumismo e alla pseudocultura dell’usa e getta. Raccolta differenziata, termovalorizzatori, termoinceneritori, conferimento dei rifiuti all’estero sono alcune delle soluzioni che vengono proposte e adottate per cercare di far fronte ad un problema che molte volte, nel nostro paese, diventa emergenza sociale. Lo spettacolo propone un cambio di prospettiva: forse buttiamo più di quello che acquistiamo? L’attore romano prova a dare una risposta disimpegnata e dissacrante a questo interrogativo ripercorrendo, in un’atmosfera comica, leggera e sarcastica, vizi, abitudini e virtù di questi nostri tempi con battute, gag e situazioni grottesche che animano la storia e mettono alla berlina la nostra perenne rincorsa verso qualcosa.