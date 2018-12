Alessandro Baricco domani a Catanzaro

Nella Chiesa del San Giovanni presenterà il suo ultimo saggio “The Game”

Scrittore, saggista, fondatore della Scuola Holden di Torino nel 1994, autore di Novecento, Castelli di rabbia, Oceano Mare, I barbari e molto altro… Si, è lui! Alessandro Baricco domani sarà a Catanzaro per presentare il suo ultimo saggio “The Game”, edizioni Einaudi.

L’evento, organizzato dalla libreria Ubik e rientrante nella II edizione di Sarà Tre Volte A Natale dell’Amministrazione Comunale, si terrà alle ore 21.30 in una location speciale, la Chiesa del San Giovanni! Una prémiere per lo stesso scrittore…

“The Game” è un tentativo di raccontare la rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo come “il risultato di un’insurrezione mentale” partita dalla Silicon Valley e arrivata qui e ora.

A più di un decennio da I barbari, Baricco ha scelto di tornare a parlare di una civiltà nuova, senza la pretesa di scrivere un manuale da addetto ai lavori ma come un insieme di riflessioni di chi viene da un’altra epoca e ne è perfettamente consapevole.

Un incontro da non perdere che sarà condotto da Nunzio Belcaro.

Ingresso libero.