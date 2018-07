Alla scoperta di due siti storici della città di Catanzaro

Ennesima iniziativa culturale organizzata dall’Associazione “Catanzaro è la mia città”. Quasi duecento catanzaresi hanno prenotato per partecipare alla visita guidata della casa dell’ex ministro Bernardino Grimaldi e dell’oratorio del SS. Rosario.

La visita sarà magistralmente guidata dalle guide Antonella Soluri, Mario Mauro e Manuela Valentino dell’associazione di promozione turistica e cultuale” CILLENE”, tre guide turistiche abilitate, che della storia della città sono riusciti a condividere momenti particolari.

I visitatori potranno ammirare la casa di Bernardino Grimaldi, tra gli altri anche ministro delle finanze del regno d’Italia che fu il primo a pronunziare, in una audizione in parlamento, la frase, ormai entrata nel gergo comune “la matematica non è un opinione”, una abitazione museo che farà rimanere a bocca aperta tutti coloro che parteciperanno alla visita.

Si continuerà con la visita dell’oratorio del Rosario, chiuso da decenni per restauro, un edificio che, grazie ai sacrifici della confraternita del Rosario a breve potrà essere visitata da chiunque lo volesse per poter godere degli immensi tesori custoditi.

Appuntamento, a chi ha già prenotato e a coloro che vorranno ancora prenotarsi, il 28 luglio dalle ore 19 in piazza del Rosario in prossimità della scala della chiesa. La serata sarà allietata da un intervento di Francesco Passafaro Teatro incanto, che si esibirà con una chicca del grande Nino Gemelli; inoltre la serata sarà inframezzata dalla partecipazione dei militi del Gruppo storico Città di Catanzaro.