Allergene non dichiarato, Auchan, Coop e Simply richiamano bevande per possibile presenza di latte

La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo i supermercati Auchan, Coop e Simply hanno diffuso il richiamo delle bevande vegetali alla noce e alla nocciola OraSì per la possibile presenza dell’allergene latte

. Le bevande alla noce interessate fanno parte dei lotti 8019 con Tmc 16/10/2018 e 8038 con Tmc 04/11/2018, mentre la bevanda alla nocciola richiamata appartiene al lotto 8142, da consumarsi preferibilmente entro il 17/05/2019. Il richiamo della bevanda alla noce è stato pubblicato anche da Auchan e Simply. Le bevande vegetali richiamate sono vendute in confezione da un litro e sono state prodotte da Unigrà Srl nello stabilimento di Conselice (RA).

A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori allergici alle proteine del latte di non consumare le bevande alla noce e alla nocciola con i numeri di lotto segnalati, e di riportarli invece al punto vendita d’acquisto. Coop fa sapere che il richiamo interessa solo alcuni punti vendita Cooperative Consorzio Nord-Ovest, Coop Alleanza, 3.0, Unicoop Firenze e Coop Tirreno situati in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda all’indirizzo email irene.marini@unigra.it oppure al numero 3358302484. I prodotti sono sicuri per le persone non allergiche.