Allerta Meteo – Altra giornata estrema, tuoni come bombe sulla costa jonica

E’ iniziata un’altra giornata di forte maltempo al Sud Italia, la settima consecutiva di piogge e temporali in molte aree del meridione. I primi fenomeni sono già in atto nella Sicilia orientale, dove tra Catania e Siracusa, in modo particolare nell’area di Augusta vengono segnalati violenti temporali con tuoni forti come bombe.

Altri forti temporali sono in sviluppo sullo Jonio e nell’entroterra calabro-siculo, dove nel pomeriggio avremo violenti nubifragi e possibili trombe d’aria. Massima attenzione. In tutto questo, invece, al Nord è piena estate con sole e super caldo: anche oggi le massime supereranno i +33/+34°C in molte località. (meteoweb.eu)