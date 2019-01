Sabato 26 gennaio ad Amaroni la “Marcia della Pace”

Si terrà nel Comune di Amaroni la Marcia diocesana della Pace, presieduta dall’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Mons. Vincenzo Bertolone, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra.

L’appuntamento è fissato per sabato 26 gennaio, con inizio alle ore 17,30. Si partirà in corteo da Piazza del Popolo per arrivare nella Chiesa parrocchiale di Santa Barbara.

Il tema che guiderà la serata di preghiera sarà: “La buona politica è al servizio della pace”.

La Marcia è promossa dalla Commissione Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato dell’Arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-Squillace, presieduta da Claudio Venditti, in collaborazione con la parrocchia di Amaroni, guidata dal parroco don Antonio Schicchitano, l’Amministrazione Comunale con il sindaco Luigi Ruggiero e il vice-sindaco Teresa La Grotteria ed Associazioni, Gruppi e Movimenti.

“La Marcia della Pace – spiega Claudio Venditti – , è un percorso itinerante che si svolge ogni anno in una parrocchie delle zone pastorali della diocesi. Anche quest’anno sono stati invitati i sindaci e le autorità istituzionali, che saranno direttamente coinvolti nei momenti di riflessione. Ai partecipanti sarà consegnato anche un ricordo della Marcia che riprende la vocazione produttiva del territorio, assumendo anche un forte significato biblico”.