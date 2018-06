Amministrative – Il Movimento #SatriAmo ricandida Alessandro Catalano

Il Movimento Politico #SatriAmo è a lavoro per la prossima scadenza elettorale. Con un documento ha ribadito la piena fiducia nei confronti di Alessandro Catalano riconoscendo nella sua persona tutti gli elementi e le doti necessarie per guidare la squadra e la lista.

Alessandro è persona attenta e presente, animatore della vita associativa e culturale della nostra Comunità, Amministratore dinamico e professionista stimato nel campo sociale, è soprattutto presente 365 giorni all’anno nella Comunità dimostrando vicinanza e attenzione ai bisogni e alle attese della gente. Non è dunque una invenzione dell’ultimo minuto, la sua storia personale parla per lui.

Con lui il Movimento #SatriAmo è aperto e guarda con attenzione a tutti quelli, singoli o associati, che vogliono contribuire alla formazione di un progetto per la nostra Satriano senza preclusioni e pregiudizi. Il movimento dunque è in campo come sempre per dare vita ad una squadra che risponda alle ansie e alle attese della nostra comunità che ha bisogno di donne e uomini impegnati quotidianamente e non di improvvisatori della politica che puntualmente spuntano ad ogni scadenza elettorale. La differenza la fa la presenza! Buon lavoro Alessandro.

Forza #SatriAmo, forza Satriano!!!