Amministratori comunali a lavoro a Montauro

A volte capita che i bilanci dei piccoli comuni non permettono di poter amministrare come si deve e difronte alle mille difficoltà, per rispondere a determinate esigenze capita che siano gli amministratori stessi ad improvvisarsi operai dello stesso comune.

Succede a Montauro, nella frazione marina, gli amministratori comunali dipingono le linee per i posteggi riservati ai disabili, già presenti sul territorio ma scoloriti e quindi non visibili.

“Fare gli amministratori significa anche questo, se pensiamo e vogliamo un cambiamento bisogna mettersi in gioco in prima persona e dare l’esempio, il lavoro di oggi non è un mettersi in mostra ma una delle migliori soluzioni che serve a risolvere un problema in modo immediato. Ci siamo ritrovati, da quando siamo stati eletti, un mare di problematiche da risolvere nel breve periodo attuando ogni tipo di soluzione, vigilando personalmente su alcune situazioni, come ad esempio alla “discarica” in località Botterio, più volte segnalata dai residenti stessi, più volte ripulita ma che dopo nemmeno un giorno ritorna ad essere “discarica”. Il cittadino deve vedere e capire che le cose sono cambiate, noi facciamo la nostra parte ma serve la fattiva collaborazione di tutti”.