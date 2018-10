Anas – Da lunedì 29 ottobre circolazione consentita anche agli autobus sul viadotto Allaro a Caulonia

Nella giornata di ieri è stata effettuata sul ponte ‘Allaro’ a Caulonia (RC) una prova di carico finalizzata a definire la portanza dell’opera d’arte.

In relazione agli esiti positivi della prova di carico e alle determinazioni assunte dal Professore Calogero Valore dell’Università di Palermo, consulente scientifico incaricato da Anas per la progettazione degli interventi di ricostruzione del ponte, a partire da lunedì 29 ottobre i mezzi adibiti al trasposto pubblico potranno transitare sul ponte con una limitazione della velocità fino a 30 km/h.

In linea con quanto previsto dagli impegni assunti da Anas e condivisi in sede di Prefettura, oggi è stato consegnato all’Autorità di Bacino il progetto del ‘guado’ da realizzare a fianco del ponte Allaro che consentirà di ripristinare la viabilità a doppio senso di circolazione per i mezzi leggeri e pesanti.