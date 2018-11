Anche in Calabria attivo il servizio di customer care dedicato ai pendolari di Ferrovie dello Stato

Parte anche in Calabria il servizio di customer care dedicato ai pendolari, sui treni e nelle stazioni. Obiettivo di FS Italiane e’ migliorare la qualita’ del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia e chiedono, insieme a puntualita’, pulizia e comfort, anche piu’ attenzioni, informazioni e sicurezza. Il nuovo servizio e’ stato presentato oggi a Reggio Calabria da Roberto Musmanno, assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, e Domenico Scida, direttore del Trasporto regionale di Trenitalia. In Calabria l’attivita’ vedra’ impegnati 23 operatori con desk dedicato nella stazione di Reggio Calabria Centrale e su 3.500 corse all’anno.

Saranno 520 i ferrovieri a livello nazionale, in prevalenza giovani e neoassunti, coinvolti in questo progetto innovativo, che coprira’ complessivamente 100mila treni regionali all’anno e si estendera’ in tutta Italia con un’attenta focalizzazione al territorio. 320 di loro, facilmente individuabili da un gilet rosso e tutti con adeguata preparazione professionale e linguistica, saranno dedicati a informare e assistere i viaggiatori, all’ascolto e alla soluzione delle necessita’ di quelle persone – nei giorni feriali sono circa un milione e mezzo – che in Italia si spostano per lavoro, studio e turismo con i treni regionali di Trenitalia.

A loro si aggiungono, in stazione e a bordo treno, altri 200 colleghi della protezione aziendale, preparati professionalmente per affrontare e prevenire situazioni problematiche sul fronte della security. Addetti che operano in stretto contatto con le Forze dell’Ordine alle quali e’ affidata in via esclusiva l’attivita’ di prevenzione e repressione dei reati.

L’impegno, assunto dal nuovo top management di FS Italiane fin dal suo insediamento, e’ coerente, e’ stato detto, “con una strategia complessiva che punta a ricondurre le persone e i loro bisogni al centro delle attenzioni di tutte le societa’ del Gruppo ed esporta, nel mondo del regionale alcuni plus che fino a ieri erano prerogativa esclusiva delle Frecce”. Salgono cosi’ a sei i servizi di assistenza a disposizione dei viaggiatori del trasporto regionale di Trenitalia, fra quelli effettuati dal personale in stazione e a bordo treno e quelli disponibili sui propri smartphone e tablet.

L’attivita’ di assistenza e’ supportata da 38 desk e box informativi dislocati nelle principali stazioni dove il personale di Trenitalia e’ in continuo contatto con le Sale operative regionali cui e’ affidata un’efficace e centralizzata gestione di ogni eventuale criticita’. Trenitalia prosegue il lavoro “per rendere sempre piu’ efficienti e performanti – spiega un comunicato – le altre attivita’ di caring gia’ esistenti, come le informazioni personalizzate via app, la chat telefonica, il numero verde gratuito 800 892021 in caso di criticita’ (scioperi, interruzioni, anormalita’) e l’utilizzo in casi di emergenza del personale di biglietteria”.