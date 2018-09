Anello si incastra al dito, vigili del fuoco intervengono per liberarlo

Singolare quanto opportuno intervento dei Vigili del fuoco. Ieri mattina, infatti, una coppia di sessantenni si è recata presso il locale comando provinciale dei vigili del fuoco per richiedere un insolito e delicato intervento.

La donna si è recata in caserma perché un anello impediva la circolazione del sangue e il suo dito si era gonfiato in modo eccessivo.

I pompieri sono intervenuti con particolare attenzione, attuando tutte le procedure necessarie per proteggere la mano della signora e tagliare l’anello.