Anna Tatangelo in concerto a Settingiano

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Martino Vescovo di Tours patrono della Città di Settingiano il Comitato Festa è lieto di presentare per la serata del 10 novembre 2018 alle ore 21.30 “Anna Tatangelo Live in Tour”. La cantante nata a Sora il 9 gennaio 1987, nel 2002 a soli quindici anni vince la Sezione Giovani del Festival di Sanremo con il brano Doppiamente fragili. Pippo Baudo la sceglie come co-conduttrice della trasmissione Sanremo Top, insieme a Silvia Mezzanotte, vincitrice con i Matia Bazar della sezione Campioni con il brano Messaggio d’amore.

Da segnalare una curiosità lo scorso anno fu proprio Silvia Mezzanotte ad esibirsi a Settingiano per i solenni festeggiamenti in onore del patrono della città. Sempre nel 2002 duetta con Gigi D’Alessio nel brano un nuovo bacio raggiungendo la nona posizione tra i singoli più venduti.

Anticipato dal singolo averti qui arriva il 2 novembre 2007 il terzo album dal titolo Mai Dire Mai che rappresenta il debutto della Tatangelo come autrice l’album nel febbraio del 2008 supera le 100.000 copie vendute e raggiunge il disco di platino.