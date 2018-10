“Antibiotic Free” la filiera suinicola 100 % calabrese di COZAC con i salumi del benessere

Gli elevati standard volontari di benessere animale ed allevamenti a conduzione familiare hanno permesso alla Filiera Suinicola Calabrese di essere certificata “Antibiotic Free”: carni e salumi provenienti da suini allevati senza utilizzo di antibiotici. Le carni ed i Salumi di Calabria DOP derivanti dai suini nati ed allevati in Calabria dai soci dell’Associazione Regionale Suinicoltori sono stati certificati e garantiti come “Salumi del Benessere”.

“Lo rende noto Pietro Molinaro presidente di Coldiretti Calabria, che aggiunge: “siamo i primi nel sud Italia”. Il progetto di certificazione della filiera 100 % Calabrese con suini allevati con un disciplinare che garantisce livelli alti di benessere animale e senza l’utilizzo di antibiotici è stato affidato all’Ente di Certificazione DQA con sede in Roma ed accreditato dal Ministero Politiche Agricole Alimentari , Forestali e Turismo (MIPAAFT). Un impegno degli Allevatori Calabresi, riuniti attorno ai valori comuni dell’identità territoriale, che con la Coop. COZAC di Figline Vegliaturo (CS) garantiscono ai consumatori la soppressata, salsiccia, capocollo e pancetta di Calabria DOP come ” Salumi del Benessere” e carne fresca come ” Carne Amica”.

Una soluzione concreta – aggiunge Molinaro – che valorizza il lavoro degli agricoltori che puntano alla qualità delle produzioni nell’ottica della trasparenza e della sostenibilità, in una logica di consumo consapevole. Il problema della resistenza agli antibiotici per l’Organizzazione Mondiale della Salute e l’Unione Europea negli ultimi anni è diventata una priorità con l’adozione di un sistema di sorveglianza. Questo risultato – conclude – non solo qualifica i salumi e le carni di suino 100% Calabresi della Filiera COZAC ma esalta l’attenzione degli allevatori verso i consumatori che sono garantiti sulla salubrita’ dei prodotti che acquistano e mangiano. Certamente una raccomandazione è d’obbligo: controllare le etichette dei salumi e della carne per consumare i Salumi Calabresi DOP certificati come “Salumi del Benessere”.