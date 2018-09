Anticiclone africano sulla Calabria, torna l’estate con il caldo rovente

L’anticiclone africano tenta una nuova estate. Dopo ancora un breve periodo di condizioni di instabilità, da mercoledì 5 settembre, anche la Calabria, come tutta Italia, vivrà un brevissimo periodo con temperature nuovamente calde estive per l’espansione di un anticiclone che porterebbe portare addirittura i valori della colonnina di mercurio anche a 35°C.

Un peccato per chi ha già terminato le vacanze che quest’anno, nei mesi di luglio e agosto, sono state quasi sempre rovinate da piogge insistenti e nubi sparse. Per chi ha invece ancora la settimana a disposizione, potrà invece godersi ancora sole e mare.

Poi però tutto cambia: in una seconda fase tra Venerdì 7 e Domenica 9 l’Italia si troverà a far fronte alla forza dirompente di due figure meteorologiche contrapposte, due enormi giganti del tempo, da un lato, a nord, il poderoso vortice ciclonico che sganciatosi dall’Islanda scenderà di latitudine verso l’Europa centrale, dall’altro, più a sud, un gigantesco anticiclone africano che dall’entroterra sahariano minaccia di pompare nuovamente verso il Mediterraneo masse d’aria roventi che, inizialmente secche, si caricano poi di umidità nel loro lungo tragitto scorrendo sulla superficie del mar Mediterraneo per poi giungere sulle nostre città stracolme di afa.