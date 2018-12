Anziano precipita in un dirupo, soccorso e salvato

Era precipitato in un dirupo a San Lorenzo Superiore ma è stato soccorso e salvato. L’anziano ha solo riportato una contusione e delle escoriazioni. Dopo un primo intervento da terra dei militari dell’Arma dei Carabinieri della locale Stazione e da parte dei Vigili del Fuoco di Melito Porto Salvo, si è reso necessario l’allertamento dei tecnici della stazione “Aspromonte” del Soccorso Alpino e Speleologico che, a causa del luogo impervio, hanno ritenuto indispensabile l’intervento dell’elicottero della Polizia di Stato del V Reparto Volo di Reggio Calabria.

Raggiunto il luogo d’intervento, peraltro in una zona dove insiste una linea elettrica di alta tensione, la collaborazione tra il personale della Polizia di Stato presente sul velivolo e i tecnici del Soccorso Alpino saliti a bordo dell’elicottero, ha consentito di raggiungere l’uomo che è stato stabilizzato e recuperato sul velivolo con una barella idonea per la circostanza. Raggiunta la pista di atterraggio del V Reparto Volo di Reggio Calabria, l’uomo e’ stato trasferito a bordo di un’ambulanza del 118 per ricevere le cure necessarie.