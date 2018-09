Anziano ucciso e gettato in mare, accusata per l’omicidio una coppia di romeni

Ergastolo con isolamento diurno per tre mesi. Questa la richiesta dei pubblici ministeri in Corte d’Assise per Rezmuves Gyongy Stel, 37 anni romena e Dorel Varga, 38 anni, accusati di aver colpito e ucciso alla nuca con un colpo contundente Giglio Palmo Ciancio, 79 anni di Pizzoni, sottraendogli 800 euro ed il telefono cellulare.

I fatti sarebbero avvenuti a Pizzo in località Stazione tra il 5 ed il 6 agosto 2015. La coppia rumena – che non ha una fissa dimora abitando alternativamente a Rosarno, Nicotera ed altri centri del Vibonese – avrebbe trascinato l’anziano, privo di conoscenza, in mare dove è poi annegato. La parola passa adesso agli avvocati della difesa, Giuseppe Di Renzo e Catalano. Le udienze sono state fissate per il 2 ottobre e per il 9 novembre prossimi.