Ape 50 si ribalta e finisce fuori strada, morto 70enne

È di un morto il bilancio di un incidente stradale a Nicotera, nel Vibonese. Per cause ancora in corso di accertamento, un’Ape 50, con a bordo il 70enne Fortunato Chirico, si è ribaltata finendo fuori strada mentre stava percorrendo una curva.

Le condizioni del ferito sono subito apparse gravi agli operatori del 118 accorsi sul posto. A causa della gravità delle ferite, sul posto è stato fatto atterrare un elisoccorso per un veloce trasferimento all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro.

L’anziano, che ha riportato un trauma cranico, è però deceduto durante il trasporto. Sull’incidente hanno avviato indagini i carabinieri della stazione di Nicotera per accertare eventuali responsabilità. L’Ape è stata sequestrata.