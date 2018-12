Appello del Sindaco di Filogaso al Ministro Toninelli

Il sindaco di Filogaso, ing. Massimo Tremmiliti, intende rivolgere al Ministro Toninelli, in visita in Calabria, durante la riunione indetta per lunedì 17 prossimo a Soverato presso l’Istituto dei Salesiani per fare il punto con tutti i sindaci del territorio interessati ed i tecnici dell’Anas sullo stato dei lavori della strada della trasversale delle Serre, un accorato appello perché intervenga per togliere il paese dall’isolamento in cui versa in seguito agli eventi calamitosi degli ultimi anni.

Il territorio di Filogaso, paese che vanta una grande storia e dove ,tra l’altro, nacque l’Ordine dei Cappuccini, è soggetto a forte rischio sismico( fu distrutto e subì grandi danni durante i terremoti del 1638,del 1659 e del 1783) e a forte rischio idrogeologico( fu colpito dall’ alluvione del 1951). Quella dello scorso ottobre ha causato gravissimi danni ai terreni ed alla viabilità per l’esondazione a fondo valle del Fallà e del Mesima , i due fiumi che attraversano il suo territorio rispettivamente ad est ed a ovest del centro abitato. Le principali vie di comunicazioni del paese con i paesi circostanti sono la strada provinciale Filogaso S.Onofrio-Vibo Valentia, la strada provinciale per S.Nicola -Vallelonga –Serra , la strada per Maierato e quella per Vazzano e Soriano.

La strada per Maierato è interdetta al traffico da circa dieci anni in seguito ad una frana di grande dimensione, quasi una montagna di terreno di circa dieci milioni di metri cubi che si stacco’ dalla collina travolgendo, con impeto e forza inauditi, alberi, coltivazioni ,tutto ciò che intercettava nel suo veloce movimento verso valle compreso un tratto di strada della provinciale Maierato Filogaso. L’evento ebbe allora un grande eco nazionale , ma, nonostante ciò , la viabilità stradale non è stata ripristinata.

La strada per Vazzano è stata chiusa al traffico dopo l’alluvione dello scorso ottobre per i danni arrecati, oltre che al territorio, anche al ponte di attraversamento del fiume Mesima.

Il sindaco ha preparato una puntuale documentazione da consegnare al Ministro per dimostrare l’importanza di queste arterie per l’economia dei comuni interessati dati gli scambi commerciali in agricoltura e nel terziario esistenti , per chiedere immediati provvedimenti per il ripristino della viabilità delle due strade. In particolare chiede che la strada per Vazzano, attuale sp 65, venga riaperta al traffico in tempi brevissimi dopo aver eseguito i lavori di ammodernamento ed ampliamento della ccarreggiata, che i lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria vengano affidati all’Anas, che venga,infine, creato uno svincolo di collegamento della trasversale delle Serre a Filogaso.