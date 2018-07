Apre a Soverato una delegazione di Confedilizia

Confedilizia, la storica organizzazione del proprietario di casa, arriva anche a Soverato.

Ad inaugurare la delegazione di Soverato di Confedilizia Catanzaro, che avrà sede su corso Umberto I n. 100, sarà un incontro in programma per giorno 27 luglio 2018, alle ore 18 a cui prenderanno parte Sandro Scoppa, presidente regionale della Confedilizia, Angela Fidone, vice presidente regionale e presidente di Confedilizia Vibo Valentia, Antonio Abate, vice presidente di Confedilizia Catanzaro, e Vincenzo Salvatore Salatino, delegato per Soverato di Confedilizia Catanzaro.

Sorta nel 1883, la Confedilizia è l’organizzazione storica e più rappresentativa della proprietà immobiliare, presente sull’intero territorio nazionale con oltre 200 sedi e numerose delegazioni, che ha lo scopo di difendere i principi liberali e costituzionali della proprietà e del risparmio dal punto di vista economico, politico, sociale, etico e civile Alla stessa aderiscono proprietari (anche della sola casa di abitazione, oltre che degli immobili ad uso diverso), condominii, condòmini singoli e investitori istituzionali quali compagnie di assicurazione, banche, casse pensioni, istituti previdenziali e società immobiliari di rilevanza nazionale.

Tramite il CORAM (Coordinamento Registri Amministratori), alla vita dell’associazione partecipano anche gli amministratori di immobili, condominiali e non, nonché i revisori condominiali. Sia a livello nazionale che nelle varie sedi territoriali, e tramite le associazioni provinciali, la Confedilizia cura la formazione degli amministratori di condominio, organizzando i corsi obbligatori per la loro formazione iniziale e periodica e la formazione dei revisori condominiali, nonché convegni e seminari

Essa presta a favore dei propri iscritti e di tutti gli interessati servizi professionali di assistenza e consulenza legale, fiscale, tributaria, condominiale, locatizia, tecnica, catastale, ecc., avvalendosi di un team di qualificati professionisti, in possesso di valide e approfondite competenze e con formazione nei diversi campi di intervento.

E così, dopo le articolazioni territoriali nelle cinque province della Calabria, anche Soverato, l’importante centro ionico, avrà dunque un punto di riferimento – preciso e certo – per la tutela e la gestione del settore immobiliare e della proprietà privata e di tutela dei valori di libertà e di indipendenza che indiscutibilmente la caratterizzano.