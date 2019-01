Aria di mare toccasana nella prevenzione del cancro e contro il colesterolo

Studio belga: respirare lo spray marino che evapora dalle onde inibirebbe un particolare gene che svolge un ruolo importante nel tumore al polmone e nei livelli di colesterolo.

La comune esperienza non è solo il fondamento di banali luoghi comuni, ma tante volta la bontà delle antiche credenze è confermata anche dalle evidenze delle ricerche scientifiche. Uno dei più noti e diffusi sentir comuni riguarda gli effetti positivi dell’aria marina sulla salute e sul benessere del nostro organismo. La validità di tale intuizione è stata di recente confermata da uno studio belga condotto dall’Università di Gand e dall’Istituto fiammingo per il mare (VLIZ).

Secondo la ricerca, lo “spray marino” – cioè l’acqua di mare vaporizzata nell’aria dalle onde – contiene molte sostanze naturali, prodotte da alghe e batteri, che fanno bene alla salute. Quando respiriamo l’aria del mare, assorbiamo queste sostanze nel nostro corpo. “Abbiamo prelevato campioni di aria di mare e li abbiamo esaminati in laboratorio”, afferma il ricercatore Emmanuel Van Acker. “Abbiamo esposto le cellule cancerogene di un polmone umano a questi campioni di aria ed esaminato i loro effetti sulla salute, e abbiamo anche osservato l’impatto sui nostri geni, il tutto in confronto con altri studi scientifici”.

L’indagine scientifica ha dimostrato che l’aria marina inibisce l’effetto di un gene che svolge un ruolo importante nel cancro del polmone e nei livelli di colesterolo. Ma se agiamo su questo gene, bloccandone l’azione, vediamo la progressiva morte delle cellule tumorali e una diminuzione del colesterolo. “Si può dire che l’aria di mare ha un effetto positivo sulla salute, simile ai nuovi trattamenti contro il cancro e l’ultima generazione di farmaci per il colesterolo”, afferma la ricercatrice Jana Asselman.

La ricerca in questo settore continuerà, secondo i bioingegneri autori dello studio. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nel corso della nostra travagliata esistenza moderna, vale la pena concedersi più di qualche giorno di relax in riva al mare per goderne gli effetti benefici, oggi confermati anche dalla scienza.