Aria fredda dalla Russia investe la Calabria, temperature in picchiata

Dall’Estate di San Martino al primo freddo siberiano che porterà un assaggio dell’inverno anche in Calabria. Il brusco calo delle temperature sta infatti interessando anche la nostra Regione con temperature in picchiata che si protrarranno pure ad inizio settimana.

L’aria fredda dalla Russia sta investendo tutta l’Italia e continuerà a farlo anche nei prossimi giorni con connotati decisamente invernali. Qualche instabilità in Calabria per la presenza di perturbazioni con pioggia, temporali e mareggiate lungo le coste esposte. In alcuni casi le temperature infatti subiranno una diminuzione di circa 10°.

La Protezione Civile Calabria ha diramato per la giornata di oggi un’allerta gialla su Cala 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per pioggia e temporali isolati ma nel resto della Regione saranno le temperature a subire un brusco calo.