Arma dei Carabinieri: concorso pubblico per diplomati

L’Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di allievi carabinieri.

I requisiti per partecipare al concorso sono: possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione; non essere stati condannati per delitti non colposi; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile; etc.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (quindi entro il 18 ottobre 2018). Lo svolgimento del concorso prevede: … continua a leggere