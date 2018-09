Armi clandestine nascoste in un terreno, 50enne arrestato

Nascondeva in un terreno tre Kalasnikov, per questo motivo i carabinieri della Stazione di Caraffa del Bianco, assieme ai colleghi Cacciatori di Vibo Valentia, hanno arrestato Antonio Zangari, cinquantenne del posto, già noto alle forze di polizia con l’accusa di detenzione di armi clandestine.

In particolare, in contrada Iemallo di Sant’Agata del Bianco, nel corso di una perquisizione effettuata in un terreno nella sua disponibilità, i militari dell’Arma hanno rinvenuto tre fucili d’assalto AK-47 “Kalasnikov” ed una carabina, abilmente occultati all’interno di un tubo di plastica interrato nel terreno.

Il materiale rinvenuto, in ottimo stato di conservazione, è stato sottoposto a sequestro in attesa dei successivi accertamenti tecnici volti ad individuarne la provenienza, mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.