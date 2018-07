Asp Catanzaro: approvato il Piano delle assunzioni di personale, 155 unità dei vari profili professionali

Approvato il piano delle assunzioni del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Il Commissario ad Acta per il Piano di rientro dal deficit sanitario, Ing. Massimo Scura, con il decreto DCA n.154/2018 ha infatti approvato il Piano delle assunzioni di Personale per l’anno 2018. Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’Asp di Catanzaro Dott. Giuseppe Perri per la pubblicazione del decreto commissariale.

“Si tratta di 155 unità di personale, dei vari profili professionali – ha evidenziato il dg Perri – estremamente necessari per rinforzare le varie Unità Operative degli Ospedali e dei servizi territoriali. Dobbiamo riconoscere all’Ing. Scura di essersi fatto carico delle difficoltà delle direzioni strategiche delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Calabria di garantire i livelli essenziali di assistenza, nella considerazione di rendere più facili i percorsi assistenziali dei cittadini della nostra Regione, tenendo altresì conto degli equilibri economico finanziari”.

“Da oggi i Direttori Generali – ha proseguito il dg Perri – si sentono meno soli e più impegnati al reclutamento delle nuove Unità nel rispetto della normativa vigente e della legalità delle stesse procedure necessarie per assicurare le prese di servizio in tempi congrui delle figure professionali autorizzate. Un grazie va anche al Dipartimento Tutela Salute ed agli Operatori in forza alla struttura commissariale che hanno lavorato con grande intensità nelle ultime settimane per raggiungere l’obiettivo prefissato”.