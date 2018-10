Asp Catanzaro: prevenzione tumori, incontro informativo nel comune di Gagliato

Si terrà nella sala consiliare del comune di Gagliato, lunedì 5 novembre 2018 alle ore 16:30, un dibattito informativo dal titolo “L’importanza dello screening nel tumore del colon-retto”, finalizzato alla prevenzione dei tumori.

All’incontro interverranno il Responsabile Casa della Salute di Chiaravalle Centrale Rocco Cilurzo, la Responsabile del Centro Screening Oncologici dell’Asp di Catanzaro Annalisa Spinelli, l’assistente sociale e referente screening Casa della salute Giovanna Tino e l’infermiere professionale C.d.S. Chiaravalle Giovanni Montepaone.

Inoltre saranno presenti il Sindaco del comune di Gagliato Giovanni Sgrò e il Presidente della Pro Loco di Gagliano Salvatore Sinopoli.

Lo screening colon rettale è completamente gratuito per uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni e non richiede nessuna impegnativa medica. In occasione dell’incontro sarà possibile ritirare il kit per eseguire l’esame comodamente a casa. I cittadini sono invitati a partecipare.