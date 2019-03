Assemblea provinciale di Articolo Uno MdP Catanzaro

Questa mattina presso la sede della Federazione Provinciale di Articolo Uno MdP Catanzaro, si è svolta l’assemblea Provinciale in vista di quella Nazionale che si svolgerà a Bologna il prossimo 6-7 Aprile 2019, che dovrà sancirà definitivamente l’avvio di un percorso che porterà alla nascita di una forza politica “rosso verde e progressista”.

Diversi gli interventi che si sono succeduti nel corso della stessa, fra gli altri quello del coordinatore provinciale dell’ANPI Mario Vallone; gli stessi hanno visto da più parti esprimere la volontà piena nel creare un Partito, radicato sul territorio, in grado di dare “casa” a chi ormai da tanto tempo non si sente più rappresentato nel mondo della Sinistra, capace di dare risposte alle numerose istanze che arrivano dai territori, ma soprattutto in grado di autodeterminarsi e non essere subalterna ad nessuno.

L’assemblea ha eletto all’unanimità e per acclamazione come Presidente delle stessa, il compagno Tonino Tarantino; a seguito del saluto ed i ringraziamenti di rito del Segretario Provinciale uscente – Nicola Criniti – è stato eletto e nominato sempre per acclamazione nuovo Segretario Provinciale LUIGI CIAMBRONE, il quale negli ultimi tempi è stato responsabile enti locali del Movimento a livello Provinciale. Attualmente riveste il ruolo di consigliere Comunale nel comune di Caraffa di CZ e fa parte del coordinamento regionale dell’ANCI GIOVANI.

Nei prossimi giorni (prima del 2 Aprile, scadenza fissata da regolamento Nazionale) il neo Segretario convocherà l’assemblea per adempiere alla nomina del tesoriere, del garante dell’assemblea nonché della Segreteria, ed attribuirà le varie deleghe per i diversi settori ritenuti strategici per il decollo dell’attività Politica del Partito a livello provinciale.

“Sono orgoglioso del ruolo che mi è stato assegnato, consapevole delle difficoltà che incontrerò nel corso del tempo, ma pieno di voglia di fare e dimostrare che la Politica quella fatta in modo sentito e partendo dai valori che hanno sempre contraddistinto la storia Sinistra, esista ancora e possa essere praticata anche e soprattutto sui nostri territori. Sono certo che con l’aiuto di tutto il Partito Provinciale, riusciremo a fare bene” – le dichiarazioni del neo segretario.

Un saluto ed un ringraziamento particolare è stato rivolto con affetto al Consigliere Regionale On Arturo Bova per l’incessante lavoro portato avanti in questi anni in Consiglio e da Presidente della commissione Anti Ndrangheta.