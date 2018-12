Associazione Commercianti Soverato: “No alla demagogia politica”

Ringraziamo il coordinatore provinciale – Lega Salvini premier – Chiefalo e la consigliera comunale Altamura per la solidarietà espressa ma ci appare giusto precisare quanto segue.

Sappiamo perfettamente che oggigiorno le piogge torrenziali possono causare disagi ed è altrettanto noto come a Soverato si è in cerca di una soluzione definitiva al problema allagamento zone sotto il livello del mare.

Non ci appare invece giusto fare demagogia politica e criticare l’opera pubblica quale è la villa comunale o il lungomare Europa, oramai Fiore all’occhiello di Soverato.

Cavalcare l’onda di un problema emergenziale per fare polemica politica ci sembra veramente troppo! Le polemiche politiche non ci appartengono e pur capendo l’inizio della campagna elettorale regionale chiediamo agli esponenti politici, in questo caso Salvini Premier più azione pratica e meno spot sui giornali.